Østjyllands Politi oplever stadig mange tyverier af sidespejle. De fleste bliver stjålet fra Tesla'er.

Det seneste døgn har Østjyllands Politi igen oplevet mange tyverier af sidespejle fra især Tesla-biler i Aarhus.

Det oplyser politikredsen torsdag morgen.

Politikredsen har fået 44 anmeldelser om tyveri fra personbiler på et døgn. De 35 drejer sig om tyveri af sidespejle.

De nyeste anmeldelser drejer sig primært om tyverier fra Viby J og Tilst, lyder det torsdag.

Billedet var et lignende onsdag. Politikredsen skrev i sin døgnrapport, at man havde fået 63 anmeldelser om tyveri fra personbiler. Her drejede størstedelen sig også om tyveri af sidespejle.

Ingen er anholdt i relation til sagen.

Lone Otto, som er områdechef i FDM's tekniske rådgivning, har tidligere fortalt til TV 2, at den avancerede elektronik i spejlene, har gjort dem til attraktive tyvekoster.

- Glassene har blandt andet varmetråde, nedblænding og radarsystemer, der assisterer føreren med blindvinkelalarm. Det er kostbare reservedele, lød det søndag.

Østjyllands Politi opfordrer borgerne til at henvende sig til politiet, hvis man ved noget om sagen, eller har videoovervågning, der viser noget mistænkeligt.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Politikredsen minder også om, at man som privatperson ikke må dele sin overvågning på et offentligt sted på for eksempel sociale medier.

Det gælder også, selv om der er tale om optagelser, som viser noget ulovligt.

/ritzau/