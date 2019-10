Nu ser en næsten 30 år gammel amerikansk mordgåde ud til at være løst.

Og det er alt sammen takket være et cigaretskod.

Tilbage i 1991 forsvandt 16-årige Sarah Yarborough pludseligt, da hun var på vej til en dansekonkurrence med sine skolekammerater fra Federal Way High School i Washington.

Hun skulle være steget på en bus klokken 9. Men det gjorde hun aldrig, skriver Fox News.

Torsdag blev Patrick Nicholas anholdt og sigtet for drabet på 16-årige Sarah Yarborough. Vis mere Torsdag blev Patrick Nicholas anholdt og sigtet for drabet på 16-årige Sarah Yarborough.

Hun blev fundet nogle timer senere i en busk. Voldtaget. Kvalt med sine egne strømpebukser.

Drabet på den unge kvinde har indtil nu været uopklaret, men nu har politiet anholdt en mand i sagen.

I 2018 bad Kings County Sheriff's Office, der tidligere havde efterforsket og siden skrinlagt sagen, nemlig om at få tjekket sporene fra sagen i et nyt DNA-register.

Og der var match. Sådan da. Resultatet viste nemlig, at gerningsmanden kunne være én af to brødre, hvilket fik politiet til at overvåge brødrene.

Det er her, cigaretskoddet kommer ind i billedet. 55-årige Patrick Nicholas var nemlig en af de to brødre, og med et cigaretskod, han havde smidt udenfor et vaskeri, lykkedes det politiet at sikre DNA fra ham.

DNA, der var identisk med den, der blev fundet på den dræbte teenagers krop.

Torsdag blev Patrick Nicholas anholdt, hvilket glæder politiinspektør Mitzi Johanknecht.

»Der er kun få ting, der er mere tilfredsstillende end at fortælle et offers familie, at en mistænkt er blevet anholdt. Torsdag kunne betjente overbringe den nyhed til Sarah Yarboroughs familie.«