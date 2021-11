Mandag formiddag er en mandlig cyklist blevet påkørt af en lastbil i en højresvingsulykke i Odense.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Manden er kommet alvorligt til skade, men er uden for livsfare, fortæller vagtchefen.

»Det sker i krydset Nyborgvej og Blangstedgårdsvej, og latsbilschufføren er sigtet, da det jo er en vigepligts sag,« uddyber vagtchefen til B.T. Odense.

vagtchefen kan på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på, hvor gammel manden, der blev ramt, er.

Til gengæld fortæller han, at vedkommende er på hospitalet for at blive behandlet for sine skader.

»I ulykken bliver manden ramt og skadet på underbenene,« siger vagtchef Milan Holck Nielsen.

Vagtchefen oplyser afslutningsvist. at man har foretaget undersøgelser på ulykkesstedet, efter anmeldelsen kom ind klokken 11.51.