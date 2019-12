Sent om aftenen den 26. december cyklede postbuddet Søren Lørup hjem til Amager fra julehygge hos familien i Farum.

Han var netop cyklet under togbroen ved Nørrebro Station i København, da han blev fanget midt i krydsilden i fyrværkeri-krigen på Nørrebro.

Og fanget på kamera.

En video af Søren Lørup i sin blå jakke og cykelhjelm er blevet dokumentationen på de voldsomme affyringer af fyrværkeri, der er sket de sidste dage på Nørrebro.

Nu har han fortalt om episoden i et interview med TV2.

Til B.T. fortæller han, at han ikke forstod situationens alvor, da han stod midt på Nørrebrogade.

»Da jeg kom cyklende kiggede jeg fremad og så, at der holdt seks- syv politibiler, og at der på den anden side af gaden sad en masse unge mennesker på fortovet, som om de var arresterede,« siger han og fortsætter:

»Det fangede min opmærksomhed, så jeg så ikke nogen raketter, før der var en, der eksploderede lige ved siden af mig.«

Søren Lørup hørte det enorme brag, og opfattede lynhurtigt, at det kom fra en eksplosion meget tæt på ham selv. Instinktivt stod han af cyklen og begyndte at trække den ned af fortovet.

Da han kom lidt længere, mødte han en gruppe mennesker, der stod i ly af en døropgang. De spurgte, hvordan han har det.

Søren Lørup havde det helt fint.

Som så mange andre, der senere har set videoen, troede gruppen i døropgangen, at Søren Lørup var blevet ramt hårdt af raketten.

Men som han selv opfatter situationen, sprang fyrværkeriet lige akkurat bag ham. Med få centimeters afstand.

»Jeg blev forskrækket på grund af højden af lyden, fordi jeg kunne mærke, at det var enormt tæt på. Men jeg har jo cykelhjelm på - det kan være, den har beskyttet mig, for jeg kunne ikke mærke noget i øret,« siger han og tilføjer med et lille grin:

»Måske har jeg en guardian angel, der beskytter mig, for det er fuldkommen usandsynligt, at er ikke er sket mig noget.«