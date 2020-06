Hele 12 år efter Madeleine McCann forsvandt fra familiens hotelværelse i Praia da Luz i Portugal, kunne politiet melde om én konkret mistænkt i sagen.

En mand af en særlig karakter med mange forbrydelser bag sig, der nu efterforskes for både kidnapning og drab af Maddie. Men hvad er han for en type? - Få svaret i denne artikel.

Den hovedmistænke hedder Christian B., og er en 43-årig tysker, der har 17 domme bag sig, som involverer voldtægt, overgreb på mindreårige, besiddelse af børneporno, røveri, indbrud og narkotikabesiddelse. Det skriver det tyske magasin Spiegel.

Christian B. har boet i Portugal fra 1996 til 2007, hvor han også var godtkendt af politiet. Ifølge The Sun har han stået bag mere end 30 pædofile overgreb. Alle inden for en radius af godt og vel 60 kilometer fra det hotel, hvor Madeleine McCann blev bortført fra.

43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden. Vis mere 43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden.

De overgreb, hovedmistænkte Christian B. skulle have begået, har nogle bizarre detaljer på sig. Han skulle efter sigende have tendens til at iføre sig en maske under overgrebene. En slags operationsmaske, som læger bruger, når de foretager kirurgiske indgreb.

En modbydelig fortid

Kort efter Madeleines forsvinden drog Christian B. dog hjem til Tyskland. Her afsoner han lige nu en dom på syv år for en voldtægt af en 72-årig amerikansk kvinde, der skete tilbage i 2005. Og der er barske detaljer i den sag:

Christian B. skulle have brudt ind på den 72-årige kvindes hotelværelse iført en maske. Med sig havde han blandt andet reb, som han brugte til at fastgøre den ældre kvinde. Under overgrebet fik hun bind for øjnene, blev kneblet fast og pisket med et stykke metal, mens hun blev voldtaget og bestjålet.

Det mest mystiske er dog, at voldtægten af den 72-årige turist skete på det præcis samme ferieresort, som Madeleine forsvandt fra to år senere.

Madeleine McCann var tre år gammel, da hun forsvadt i 2007. Foto: Metropolitan Police Handout. Vis mere Madeleine McCann var tre år gammel, da hun forsvadt i 2007. Foto: Metropolitan Police Handout.

Det var to venner til Christian B., der var med til at fælde ham for voldtægten af den 72-årige kvinde. På et videokamera fandt de nemlig en video af ham, der voldtog den 72-årige amerikanske turist.

På videokameraet var også en video af en voldtægt af en yngre kvinde. Videoer, der chokerede vennerne, der gik til politiet.

Lige nu, hvor han efterforskes for Maddies forsvinden, efterforskes han også for en anden piges forsvinden. Her er der tale om den fem-årige pige Inga, der forsvandt far den tyske by Schönebeck i 2015, mens hun var på skovtur med sin familie. Christian B. skulle på daværende tidspunkt have en bolig nær skoven og have befundet sig nær området på forsvindingstidspunktet.

Ussel tilværelse i Portugal

Under sine år i Portugal levede Christian B. ikke noget prangende liv. Han levede som en slags vagabond og løsarbejdertilværelse i den portugisiske Algarve-region. Her boede han i et lille, forfaldent husmandssted.

Christian B. forlod dog pludseligt husmandsstedet året forinden Madeleines forsvinden. Her hjalp ejeren af husmandsstedet med at rydde op i ejendommen, og det skulle have været et ulækkert syn, fortæller ejeren til Sky News.

Ud over ekstremt rod med ødelagte computere liggende overalt, skulle der være gjort nogle opsigtsvækkende fund. Det var blandt andet skraldeposer med parykker og eksotisk tøj. Det fortæller ejeren anonymt til Sky News.

Ifølge politiet skulle Christian B. være flyttet fra husmandsstedet og ind i sin hvid/gul Volksvagen T3 Westfalia, hvor han har opholdt sig nær Praia de Luz. Samme by som Madeleine forsvandt fra.

Politiet har foretaget retsmedicinske undersøgelser af varevognen, da de mener, at Madeleine skulle have opholdt sig i bilen, efter hun blev kidnappet i 2007. Der blev dog ikke fundet noget DNA-bevis fra Maddie.

Den mistænktes autocamper. Foto. Metropolitan Police Vis mere Den mistænktes autocamper. Foto. Metropolitan Police

Hvorfor er han mistænkt?

Det hele startede med, at politiet fik et tip om, at en mand, der en kendt pædofil, befandt sig netop i Portugal, da Madeleine McCann forsvandt sporløst. Det viste sig at være 43-årige Christian B.

Faktisk var det feriekomplekset, Maddie forsvandt fra, allerede Christian B. bekendt. Voldtægten af den 72-årige amerikanske turist fandt nemlig sted på det helt samme hotel.

Derudover blev hans hvide antocamper set i området samme dag, som Maddie forsvandt, og allerede dagen efter fik Christian B varevognen omregistreret.

Men to afgørende ting satte Christian B. i søgelyset om hovedmistænkt, hvilket den 43-årige tysker kan takke sig selv for.

I 2017 var Christian B. på pub i Tyskland med en ven. Det faldt sammen med ti-året for Maddeis forsvinden. I den anledning viste pubbens fjernsyn en udsendelse om sagen. Det fik den beduggede Christian B. til at tale over sig. Han fortalte sin ven om sin udåd, og at han vidste, hvad der var sket med Madeleine McCann. Han viste også vennen optagelser af en voldtægt, han havde begået.

Den historie faldt dog ikke i god jord ved vennen, der fortalte det hele videre til politiet.

Efterfølgende er det også kommet frem, at Christian B. har været inde i et chatforum og diskutere sagen om Maddie.

Derfor er Christian B. nu hovedmistænkt i både kidnapning og drab af den dengang 3-årige Madeleine McCann, der forsvandt den 3. maj 2007.