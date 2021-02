Der udspillede sig et mindre drama i eftermiddags på Markedspladsen i Kolding.

På stedet ligger en midlertidig varmestue og her har en mand truet med at ville slås med politiet med en hammer.

»Der er tale om en mand som mere eller mindre har drukket en hel flaske vodka og herefter siger han så til personalet på varmestuen, at han vil slås med politiet med en hammer,« fortæller vagtchefen for Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Herefter blev personalet bekymret for hvad han ville gøre, og ringede så efter politiet.

»Vi sætter ret massivt ind dernede, for vi ved ikke hvad han kan finde på, selvom han ikke har truet personalet på nogen måde.«

»Han fortsætter med at gå rundt uden for varmestuen med sin hammer efter vores ankomst, men han vælger så kort tid efter at gå ind i varmestuen, og her sætter hans sig på en stol og falder i søvn.«

Herefter oplyser vagtchefen, at anholdelsen af manden forløb sig udramatisk.

Manden er kørt til afrusning på politistationen, men står umiddelbart ikke til nogen sigtelser, da politiet afventer, at han er klar i hovedet igen.