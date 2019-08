Politi og brandvæsen måtte torsdag eftermiddag rykke talstærkt ud til Viborg Rådhus, hvor en mand truede med at sætte ild til sig selv.

Den 31-årige mand troppede op på Ydelseskontoret på rådhuset, hvorefter han hældte brandbar væske ud over sig og truede med at sætte ild til sig.

Det skriver Viborg Folkeblad, som både har talt med et vidne til hændelsen samt med Jette Fabian, som er vikarierende leder for Ydelseskontoret på Viborg Rådhus.

»Vi tager det selvfølgelig rigtig, rigtig alvorligt, når den slags sker. Både i forhold til borgeren, men også i forhold til medarbejderne. De medarbejdere, som sad ude ved fronten, blev selvfølgelig noget rystede over situationen, men det er vi ved at tage fuld hånd om via en grundig debriefing - også med eksterne konsulenter,« siger hun til folkebladet.

Den chokerende episode fandt sted klokken 14.25 og endte med, at manden barrikaderede sig på et toilet, hvorefter politi og brandvæsenet blev alarmeret.

Viborg Folkeblad har spurgt Jette Fabian, om der var tale om en person, som var utilfreds med Ydelseskontoret, hvortil den vikarierende leder svarer, at 'det må han have været'.

Hun påpeger dog, at hun ikke kan sige det med sikkerhed, da manden ikke rigtigt nåede at sige så meget, før han stormede ud på toilettet.

Ydelseskontoret var midlertidigt lukket i kølvandet på hændelsen.

Midt- og Vestjyllands Politi har bekræftet episoden over for Viborg Folkeblad og fortæller, at manden nægtede at åbne døren til toilettet, da politiet kom, og at døren derfor blev sparket ind.

Manden havde på det tidspunkt selv taget sit våde tøj af.

Brandvæsenet skyllede efterfølgende manden med vand, inden han blev taget med og afleveret på psykiatrisk afdeling.

Der er efter sigende tale om en 31-årig mand fra Viborg.