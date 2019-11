En mand fik sig en rigtig ubehagelig overraskelse, da han forsøgte at købe sex fra en 25-årig kvinde i Aalborg.

Episoden udspillede sig i februar måned i år.

Det skriver Nordjyske.

Her havde manden set en annonce, som den 25-årige kvinde havde slået op.

I annoncen kunne man læse, at kvinden solgte sex, og det reagerede manden på.

Derfor mødtes de to i et solcenter ved navn 'Solen' i Nordens Paris.

De havde aftalt en pris på 2.000 kroner, som manden havde medbragt for at betale for de seksuelle ydelser.

Men i stedet for sex fik manden sig i stedet et slag i maven af den 25-årige kvinde, som tog flugten til en ventende bil.

Ved retten i Aalborg forklarede den 25-årige, at hun havde sat mødet med manden op, da hun ville tage hans penge, så hun kunne købe stoffer.

I retten vedkendte den 25-årig sig at have bestjålet manden, men nægtede at have slået ham.

Derfor ankede hun de fire måneders ubetinget fængsel, som hun fik.

Den person, som ventede i bilen parat til at køre den 25-årige væk efter tyveriet, modtog sin dom på 20 dages ubetinget fængsel.