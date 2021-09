En mand forsøgte at betale med stjålet kreditkort i en Rema1000 i Risskov. En politiassistent var tilfældigvis til stede.

Onsdag klokken 16.18 ville en kunde betale for nogle varer i Rema1000 på Brassøvej i Risskov, da skærmen bag kassen gav en advarsel til ekspedienten.

Advarslen på skærmen var, at kortet var meldt stjålet.

Kortet blev derfor afvist, og da medarbejderen bad om at se kreditkortet, begyndte kunden at løbe mod udgangen.

Medarbejderen råbte om hjælp, og det viste sig tilfældigvis, at en politiassistent var til stede i butikken, der derefter satte efter manden.

Politiassistenten lykkedes med at få fat i ham og hjalp med at tilbageholde ham, indtil en patrulje ankom til stedet.

Den 40-årige mand forklarede, at han havde fundet et kreditkort på gaden, som han havde forsøgt at betale med i butikken.

Manden blev fundet i besiddelse af kreditkortet samt andre personlige kort tilhørende en 47-årig kvinde. Manden blev sigtet for ulovlig omgang med hittegods og for databedrageri.