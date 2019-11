En af de potentielt set meget grumme sager er i dag kommet frem ved Retten i Odense.

Her er en 59-årig mand blevet varetægtsfængslet i mindst to uger, sigtet for voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje med en 11-årig dreng.

Det skriver Fyens.dk.

Det er ikke klart, hvilket forhold manden har til drengen.

Men det eller de seksuelle overgreb på drengen skulle være sket i en periode frem til for et par dage siden.

Den 59-årige mand har nægtet sig skyldig i sagen.

Det er på grund af politiets videre efterforskning i sagen, at manden er blevet varetægtsfængslet.

Dommeren valgte at lukke dørene i retten under den anklagedes forklaring.