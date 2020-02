En 22-årig mand er blevet varetægtsfængslet for at have truet, tæsket og røvet to homoseksuelle i en forstad til Odense.

Selv nægter han sig skyldig, men sagen er sat på pause, mens politiet jagter to andre formodede gerningsmænd.

Det er to forskellige episoder, hvor den 22-årige skulle have opsøgt homoseksuelle på grund af deres seksualitet, og i begge situationer har der været to andre gerningsmænd med. Det skriver Fyens.dk.

Den første episode skulle være sket natten til den 20. december, hvor den 22-årige mand i Odense-forstaden Bolbro råbte ‘fucking bøsse’ til en person. Det blev torsdag læst op i retten i Odense.

Efterfølgende slog han ham to gange med knyttet hånd i ansigtet, tog halsgreb på ham og gav dernæst yderligere tre slag med knyttet hånd i ansigtet. Og en lignende episode fandt sted fire dage senere, da et nyt offer også blev udsat for vold og trusler i samme område.

Det er uvist, hvorvidt gerningsmanden også kan dømmes ud fra straffelovens paragraf 81 styk 6.

Det kan ske, hvis man vurderer, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.

Politiets seneste rapport omkring hadforbrydelser fra 2018 viser, at seksuelt orienterede hadforbrydelser er noget, der sker hyppigt.

I 2018 registrerede politiet 449 hadforbrydelsessager, hvoraf 74 af dem var seksuelt orienterede. Men det tal kan være endnu højere.

Det er nemlig langt fra alle, som vælger at anmelde episoden, hvis de bliver udsat for en hadforbrydelse. Der kan også være stor forskel på ofres opfattelse og lovgivningen.

»Modsat mange andre forbrydelser handler hadforbrydelser ikke om at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Man er som LGBT-person hele tiden til stede i det, og derfor kan man hele tiden føle sig som et potentielt offer,« forklarede politikommisær ved Rigspolitiet Peter Steffensen til B.T. sidste år.

Den 22-årige gerningsmand er blevet varetægtsfængslet indtil den 18. februar.