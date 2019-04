Lørdag meddelte Fyns Politi, at det undersøgte dødsfald. 52-årig er sigtet for manddrab i sagen.

En 52-årig mand er sigtet for manddrab og er blevet varetægtsfængslet indtil 6. maj. Manden er mistænkt for at have dræbt en 52-årig kvinde, der lørdag blev fundet død i Åparken i Nyborg.

Ifølge TV2 Fyn var kvinden mandens kæreste.

Fyns Politi betragtede lørdag kvindens dødsfald som "mistænkeligt". Den 52-årige mand blev anholdt i forbindelse med efterforskningen af sagen. Han er søndag varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør.

Manden ankede varetægtsfængslingen til Landsretten.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Thomas Bentsen.

- Han er sigtet for manddrab, men det er ikke ensbetydende med, at han er skyldig.

- Hun havde nogle skader i form af nogle brandmærker og noget. Det tænker vi, at hun nok ikke har påført sig selv. Det er det, der henleder vores opmærksomhed på, at der måske er sket noget, der ikke skulle være sket, siger han.

Thomas Bentsen oplyser videre, at den afdøde kvinde er blevet obduceret søndag. Man afventer nu de endelige resultater af obduktionen.

/ritzau/