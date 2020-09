To mænd er varetægtsfængslet for uberettiget at søge lønkompensation for 2,5 millioner kroner til to firmaer.

En 60-årig mand fra København er blevet varetægtsfængslet i to uger for uberettiget at have søgt lønkompensation til to firmaer i Ølstykke.

Det fortæller anklager Nadia Meinholt efter grundlovsforhøret i Retten i Hillerød tirsdag.

Manden har nægtet sig skyldig.

Foruden den 60-årige sidder en 22-årig mand fra Kalundborg allerede fængslet i sagen. Han har også nægtet sig skyldig.

De to mænd er anklaget for at have forsøgt at svindle sig til 2,5 millioner kroners lønkompensation under coronakrisen.

Pengene er ifølge politiet søgt til to virksomheder, som den 22-årige er registreret som ejer af.

Tirsdagens grundlovsforhør blev holdt bag lukkede døre. Det samme gjorde den 22-åriges tilbage i august.

Derfor ville Nadia Meinholt ikke udtalte sig om de to mænds roller i sagen eller deres indbyrdes relation.

I april vedtog et flertal i Folketinget markante strafskærpelser for kriminalitet, der er begået i forbindelse med coronaudbruddet. Snyd med hjælpepakker skal kunne føre til en firdobling af straffen.

En 29-årig mand blev som den første dømt for denne type svindel den 19. august. Han søgte om 427.500 kroners lønkompensation for fem opdigtede medarbejdere, hvilket kostede ham et år og seks måneders fængsel.

Det var mere end en fordobling af den normale straf.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet Bagmandspolitiet, har modtaget 111 anmeldelser om svindel med hjælpepakkerne. Det viser en opgørelse, der senest er opdateret mandag.

/ritzau/