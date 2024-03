Efter at en kvinde blev overfaldet med kniv på Taastrup Torv mandag eftermiddag, er en 20-årig mand sigtet.

En 20-årig mand er i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup sigtet for forsøg på manddrab. Han mistænkes for at have overfaldet en kvinde og stukket hende med en kniv på Taastrup Torv mandag eftermiddag.

Anklager Maiken Ahrenkiel har ifølge Ekstra Bladet oplyst, at kvinden blev stukket i halsen og fik hjertestop, men at hun efterfølgende blev genoplivet.

Den sigtede har nægtet sig skyldig. Det er politiets opfattelse, at han er psykisk syg.

Dommeren ved Retten i Glostrup har valgt at varetægtsfængsle den 20-årige mand indtil den 22. februar, men da han vurderes til at være psykisk syg, skal han på sigt varetægtsfængsles i surrogat.

I øjeblikket har det ikke været muligt at finde en ledig plads i surrogat, men politiet arbejder på, at den sigtede kan blive flyttet hurtigst muligt, lyder det fra Maiken Ahrenkiel.

Anklageren ønskede, at dørene til grundlovsforhøret skulle lukkes, men det blev afvist af dommeren.

Politiet modtog anmeldelsen om, at en kvinde var stukket med kniv på Taastrup Torv nær Taastrup Station klokken 16.39 mandag.

Her kunne patruljerne på stedet konstatere, at en kvinde i 40'erne var alvorligt kvæstet af skader efter overfaldet, og hun blev akut kørt til hospitalet.

Politiet oplyste også, at de foreløbige undersøgelser viste, at den 20-årige mand formentlig overfaldt kvinden umotiveret, og at de ikke kendte hinanden.

Det vurderes forsat, at skaderne på det kvindelige offer er kritiske. Offeret er indlagt på Rigshospitalet, hvor hun er blevet opereret og har fået tilført fem liter blod, skriver Ekstra Bladet.

Tirsdag er Københavns Vestegns Politi til stede på Taastrup Torv med en mobil politistation. Det skriver politiet i et opslag på det sociale medie X.

- Borgere, der har info om knivoverfaldet i går, er meget velkomne til at kigge forbi, lyder det i opslaget.

På nuværende tidspunkt er der kun én mistænkt i sagen, siger anklager Maiken Ahrenkiel til Ritzau.

/ritzau/