Tirsdag morgen har Midt- og Vestjyllands Politi været til stede på en adresse i Vildbjerg.

Det skyldes, hvad politiet kalder en 'alvorlig hændelse'.

»En mand er blevet stukket med en kniv,« siger vagtchef Jens Claumarch til B.T.

Offeret – en 31-årig mand fra Letland – blev kørt til sygehuset i Skejby efter knivstikkeriet, der blev anmeldt klokken 23.28 mandag aften.

»Han var i livsfare efter hændelsen, men den seneste melding fra Skejby er, at hans tilstand nu er stabil,« siger Theis Tylstrup, efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, til B.T.

Ifølge Herning Folkeblad, som havde historien først, blev en mand anholdt allerede ni minutter efter, at knivstikkeriet blev anmeldt.

»Han blev truffet på gerningsstedet, da vi ankom,« fortæller Theis Tylstrup og tilføjer, at politiet er ret sikre på at have fat i den rette gerningsmand.

Det drejer sig om en 30-årig mand, som også er lette.

Han sigtes for forsøg på manddrab og fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Herning klokken 12.15.