To mænd sigtes for forsøg på manddrab på 26-årig mand mandag aften, oplyser Fyns Politi.

To mænd er anholdt i en sag om et blodigt overfald i Odense mandag aften. Politiet mener, at mændene forsøgte at dræbe offeret.

I et grundlovsforhør ved Retten i Odense skal en dommer tirsdag eftermiddag afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle mændene.

Den ene er 40 år, mens den anden er 47 år, oplyser anklager Christian Nielsen fra Fyns Politi.

Knivoverfaldet skete på et fortov nær krydset Nyborgvej, Frederiksgade og Benediktsgade i Odense cirka klokken 21.30.

Offeret, der er 26 år, blev stukket "en del gange", oplyser politikommissær Jack Liedicke. Han blev fundet liggende såret nær krydset, hvorefter en ambulance kørte ham til Odense Universitetshospital.

- Ved indbringelsen til OUH var han i livsfare, siger politikommissæren.

På baggrund af oplysninger fra vidner anholdt politiet kort efter de to nu sigtede.

- De kender hinanden fra misbrugsmiljøet, siger Jack Liedicke om relationen mellem de to anholdte og offeret.

Om de to anholdte var påvirkede, ønsker han tirsdag formiddag ikke at udtale sig om.

/ritzau/