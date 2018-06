Opdateret: Østjyllands Politi oplyser til BT, at manden er uden for livsfare, og at man har konkluderet, at der var tale om et uheld.

En 29-årig mand er i kritisk tilstand, efter han tirsdag faldt ned fra en altan i Aarhus.

Omkring klokken 18.26 tirsdag faldt en 29-årig mand ned fra en altan fra 1. sal i en lejlighed på Peter Fabers Vej i Aarhus V, hvorefter han blev kørt til hospitalet i kritisk tilstand.

Ifølge Østjyllands Politi var der flere personer til stede i lejligheden, og man nu er i færd med at efterforske sagen nærmere.

»Vi kan ikke udelukke, at der kan være sket noget kriminelt, og vi er ved at undersøge de nærmere omstændigheder omkring faldet,« siger pressekonsulent hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til B.T. og tilføjer:

»Så vi er ved at afhøre de personer, der var til stede i lejligheden, da manden faldt ned fra altanen.«

