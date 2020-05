Som en del af et beredskab kommer man ud for et hav af forskellige arbejdsopgaver.

Alligevel var det en noget usædvanlig opgave, der torsdag tikkede ind hos Nordjyllands Beredskab. Her var en mand nemlig blevet fastklemt bag et pengeskab i sit hjem i Støvring.

Det skriver TV 2 Nord.

»Manden har været ved at flytte det her pengeskab, som jeg vil tro, at der var 70 centimeter i højden og 60 centimeter i både bredden og dybden. Det har vejet omkring 500 kilo, vil jeg skyde på. Det er så væltet ned over ham, men væggen har heldigvis taget meget af vægten,« fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, René Nikolajsen, til tv-stationen.

Den fastklemte mand kom ikke alvorligt til skade i forbindelse med det noget mærkværdige uheld, men blev alligevel kørt til sygehuset, hvor han skulle tjekkes for eventuelle revner eller brud på knoglerne.

Indsatslederen forklarer desuden, hvordan der skulle fire brandfolk til for at flytte pengeskabet.

Han vurderer også, at manden slap billigt fra uheldet.

En anden person var også til stede i huset, da pengeskabet væltede ned over ham, men var ude af stand til at hjælpe, da pengeskabet var alt for tungt.