Det var ikke et hvilket som helst transportmiddel, som politiet torsdag aften fandt væltet i Aalborg Øst.

Det kan af og til være svært at holde balancen på tohjulede køretøjer, men heller ikke tre hjul var nok for en spirituspåvirket 68-årig mand.

I sin tuktuk kørte han galt i et solouheld på cykelstien langs Vilsundvej i Aalborg.

Det fremgår af Nordjyllands Politis døgnrapport.

Og det blev værre for den 68-årige, da han ikke kunne komme ud af sit væltede, trehjulede køretøj.

Det var en patrulje fra beredskabet, der ankom til stedet og fire mand måtte hjælpe den 68-årige mand fri af sin tuktuk. Han slap fra heldigvis fra uheldet uden skader.

Hans promille var over 0,5, viste den efterfølgende alkometertest, som politiet foretog, og derfor er manden nu sigtet for spirituskørsel.

En tuk tuk taxi i Thailand. Det var sådan et køretøj en 68-årig mand fra Aalborg Øst torsdag aften væltede i. Foto: NARONG SANGNAK Vis mere En tuk tuk taxi i Thailand. Det var sådan et køretøj en 68-årig mand fra Aalborg Øst torsdag aften væltede i. Foto: NARONG SANGNAK

Torsdagens tjek af førerens alkoholpåvirkning var eneste spiritussag i politiets døgnrapport natten til fredag. Anderledes dramatisk var det tidligere på ugen, hvor to unge mænd blev anholdt og siden varetægtsfængslet, da et slagsmål udviklede sig til et knivstikkeri. Det kan du læse mere om HER. Fredag stadfæstede Vestre Landsret fængslingen af den 17-årige involverede.