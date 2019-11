En 25-årig mand fra det centrale Aarhus fik sig natten til mandag en noget brat opvågning. Ja, faktisk helt bogstaveligt talt.

Klokken 03.48 vågnede han nemlig ifølge Østjyllands Politis døgnrapport ved, at der gik en fremmed mand rundt i hans lejlighed på Amaliegade.

Manden havde tilegnet sig adgang til lejligheden gennem hoveddøren, som stod ulåst, og han havde fået fingrene i en iPad.

Den smed han dog hurtigt fra sig, da den 25-årige råbte ham an. Herefter skyndte han sig ud af lejligheden. Men den 25-årige fulgte efter, lyder det i døgnrapporten.

Selvom det ikke lykkedes lejlighedens beboer at indhente den ubudne gæst, fik han med sin telefon taget i billede af ham.

Et billede, han overdrog til politiet, som han havde tilkaldt umiddelbart efter indbruddet.

En hundepatrulje begyndte straks at eftersøge indbrudstyven, og der gik da heller ikke længe, før hunden fik færten af ham.

Ved noget byggemateriale ved Posthussmøgen begyndte hunden at gø. Patruljen kunne konstatere, at det var en 41-årig mand, der forsøgte at gemme sig, der havde fået hunden til at markere.

Hundeføreren kunne genkende manden fra det billede, som den 25-årige havde taget.

Den 41-årige blev derfor anholdt og sigtet for indbruddet, som ikke er det eneste, han er mistænkt for.

Tidligere på natten havde der nemlig fundet en lignende indbrud sted på Sønder Allé - ikke langt fra den 25-åriges lejlighed. Også her var hoveddøren ulåst.

Politiet er nu i færd med at efterforske, om det er samme gerningsmand, der står bag.