En plørefuld mand smadrede torsdag aften ruderne på en McDonald's i Silkeborg.

Han var for spirituspåvirket til, at politiet kunne afhøre ham.

Det fortæller politikommissær hos lokalpolitiet i Silkeborg, Peter Justesen, til TV Midtvest.

Derfor fandt man ikke ud af, hvorfor han gjorde det, siger politikommissæren og fortæller, at den 41-årige mand forholdt sig roligt, da politiet anholdte ham.

Selvom manden, der kommer fra Litauen, blev fremstillet i grundlovsforhør fredag og formentlig havde sovet den værste rus ud, blev man heller ikke her klogere på, hvorfor han valgte at smadre ruderne på facaden af restauranten.

Emil Bjerg Nyborg, der er anklagerfuldmægtig fra Midt- og Vestjyllands Politi, fortæller, at den 41-årige litauer selv havde et ønske om, at sagen blev afgjort med det samme.

Han fik derfor en straksdom på 20 dages ubetinget fængsel, samtidig med han blev udvist af Danmark med et indrejseforbud de næste seks år.

Manden nåede at smadre tre ruder med de sten, han kastede mod restauranten på Nørrevænget.

»Ruderne har en anslået værdi på i alt 30.000 kroner, så det betegner vi som groft hærværk. Der var heldigvis ikke nogen mennesker, der blev ramt, men det har selvfølgelig givet noget utryghed i restauranten,« fortæller politikommissær Peter Justesen.

Manden vil ikke anke dommen.