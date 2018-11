En 38-årig mand ville redde families ære ved at tvinge en 34-årig til at blive i ægteskab og fornægte barn.

En 38-årig mand fra Hørsholm skal seks måneder i fængsel for at have truet og forsøgt at tvinge en anden mand til at blive i et ægteskab.

Det har Retten i Helsingør afgjort fredag.

Den 38-årige forsøgte med trusler at få en 34-årig mand til at blive hos sin kone. Hustruen er den dømtes kusine. Truslerne skulle sikre, at der ikke blev kastet skam over den 38-årige og familiens ære ved en skilsmisse.

Ud over at blive i ægteskabet skulle den 34-årige mand også nægte faderskabet til et barn, han havde fået med en anden kvinde.

Manden havde mødt den anden kvinde og ville skilles fra sin hustru. Men det fik den dømte til at komme med flere trusler og afpresse den 34-årige for 7500 kroner.

På et tidspunkt blev manden så bange for, at den dømte ville gøre alvor af sine trusler om at slå ham ihjel, at han forlod Danmark for at leve i skjul.

- Det er en usædvanlig sag, siger anklager Andreas Juul Bjørn fra Anklagemyndigheden i Nordsjælland.

- Jeg er især tilfreds med, at retten fandt, at de trusler, som den tiltalte fremsatte, ikke blot havde formål at true den forurettede, men også tvinge ham til at leve på en måde, der var dybt indgribende i hans selvbestemmelsesret og personlige frihed.

Den 38-årige har anket dommen til frifindelse.

Politiet og Anklagemyndigheden ønsker ikke at oplyse, om den 34-årige mand fortsat lever i udlandet.

Det er også uvist, om han er blevet skilt.

/ritzau/