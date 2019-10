En 21-årig mand skabte onsdag eftermiddag utryghed ved Hillerød i et S-tog mod Lyngby.

Den 21-årige generede de andre togpassagerer og truede dem samtidigt med en skruetrækker.

Situationen fandt sted onsdag klokken 14:49, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Manden blev efterfølgende anholdt og sigtet for trusler på livet.

Ifølge politiet var togepisoden formentlig ikke den eneste ubehagelige episode, som den 21-årige var indblandet i den dag.

Politiet formoder nemlig, at det var samme mand, som umiddelbart forinden havde truet en 32-årig mand i en 7-Eleven kiosk.

Den 32-årige skulle have bedt manden om at stille sig bag i køen, hvorefter han blev udsat for trusler.

Den 21-årige anholdte skal afhøres i løbet af torsdagen, hvor det samtidigt skal vurderes, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.