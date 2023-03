Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kvindelig medarbejder fra hjemmeplejen i Faxe Kommune fik sig en ubehagelig overraskelse, da hun tirsdag kom forbi en adresse i Haslev.

Her blev hun nemlig truet af en mand, skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Det var i forbindelse med, at den kvindelige hjemmehjælper kom på besøg for at udlevere noget medicin til mandens kone, at han farede op.

Manden tog fat i hjemmehjælperen og truede med »at smadre hendes fjæs,« hvis ikke hun udleverede pillerne til ham også.

Det lykkedes dog ikke manden at true sig til pillerne.

Manden, der er 56 år, blev anholdt af politiet klokken 20.07, hvor han blev sigtet for vold.

Han blev afhørt og løsladt igen 21.39.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På Fersk Gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: