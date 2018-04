Ved et overfald, som ifølge kvinde virker seksuelt motiveret, tog en mand kvinden om halsen, så hun besvimede.

Aarhus. En 31-årig mand fra Aarhus er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at overfalde en 23-årig kvinde i hendes lejlighed i Hjortensgade i Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi.

Under overfaldet tog gerningsmanden halsgreb på kvinden, der mistede bevidstheden og en overgang var i livsfare.

Sigtelsen mod manden lyder derfor på drabsforsøg, oplyser vagtchef Stig Heidemann.

Der er ikke oplysninger om, hvordan manden forholdt sig til den alvorlige sigtelse, da han søndag blev fremstillet i et grundlovsforhør, hvor en dommer besluttede at varetægtsfængsle ham.

Den 31-årige blev anholdt lørdag, efter at politiet havde ledt efter ham siden fredag sidst på eftermiddagen, da overfaldet fandt sted.

Fredag ved 17.30-tiden ringede det på døren til kvindens lejlighed. Der gik lidt tid, inden hun åbnede døren, og på det tidspunkt var manden, der havde ringet på, på vej ned ad trappen.

Da kvinden åbnede, spurgte han efter en kvinde af et bestemt navn, men den 23-årige oplyste, at denne kvinde ikke boede i opgangen.

Mens de talte sammen, havde manden bevæget sig op ad trappen, og da han nåede kvindens lejlighed, pressede han hende ind i entréen og videre ind i soveværelset.

Her var han ifølge hendes forklaring voldsom over for hende. Blandt andet tog han hende hårdt om halsen.

- Hun besvimede, men har formentlig ikke været væk så længe. Da hun vågner op, taler hun til manden, som måske kommer på bedre tanker. I hvert fald stopper han sit forehavende, siger Stig Heidemann.

Kvinden var efter overfaldet dybt rystet og kontaktede nogle bekendte, som hjalp hende med at anmelde overfaldet til politiet.

- Det er hendes opfattelse, at manden ville tvinge hende til noget seksuelt, siger vagtchefen.

Kvinden har været i stand til at give et godt signalement af manden, blandt andet af hans tøj og smykker, og han er også blevet genkendt på overvågningsbilleder fra en nærliggende butik.

På den baggrund blev han anholdt lørdag middag. Der er tale om en mand uden fast bopæl, som er kendt af politiet i forvejen, oplyser vagtchefen.

