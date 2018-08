En vestjysk mand er tiltalt for at have krænket en mindreårig pige seksuelt, mens hun sov.

Anklageskriftet i sagen, der fredag kommer for Retten i Holstebro, er rystende læsning. Her fremgår det, at manden angiveligt lagde sig nøgen mellem en 14-årig piges ben, stak fingrene op i hende og tog på hende, mens hun lå og sov. Derudover er han også tiltalt for at have trukket pigens t-shirt op og befølt hende på brysterne.

Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Overgrebet fandt ifølge anklagen sted i Struer ved Limfjorden i april i år, og manden er nu tiltalt for anden seksuel samvær end samleje, blufærdighedskrænkelse og trusler.

Dagen efter truede manden nemlig pigen med at forfølge hende, hvis hun gik til politiet. Han sendte en video til hende, hvor han gav udtryk for, det ville blive værst for hende selv, hvis hun meldte ham.

»Så når jeg kommer ud igen, så kan du ikke gemme dig nogen steder,« sagde han blandt andet.

Der falder dom i sagen 21. august.