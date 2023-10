Hver dag i halvandet år blev en kvinde udsat for enten vold eller psykisk vold af en 42-årig mand. Kvinden boede sammen med manden, som var hendes kæreste.

Det er i hvert fald politiet udlægning af sagen, som torsdag skal for retten.

Af sagens anklageskrift, som B.T. er i besiddelse af, fremgår det at den 42-årige mand er tiltalt for fire forhold om grov vold og et om psykisk i perioden 1. oktober 2021 til 25. maj 2023.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Stefan Møller Jørgensen, fortæller til B.T., at hans klient nægter sig skyldig i de overordnede tiltaler, men at han erkender en lille del, hvilket vil blive belyst, når sagen indledes.

Den 42-årige mand sidder varetægtsfængslet i sagen, efter han blev anholdt efter et sidste og ifølge tiltalen meget voldsomt overfald på kvinden.

Her skulle manden i en lejlighed 24. maj til 25. maj i år have holdt kvinden indespærret mod hendes vilje.

Gentagne gang skulle han have slået kvinden i hovedet og på kroppen med en lattergasflaske og et brusehoved.

Volden fortsatte angiveligt med, at han sparkede og slog den forsvarsløse kvinde med knyttet og flad hånd i hovedet og på kroppen.

Samtidig skulle han have revet kvinden så hårdt i håret, at flere store hårtotter røg ud.

Men kvinden slap ikke fri der.

For det fremgår af anklageskriftet, at kvindens mareridt fortsatte, da han brændte hende med en gasflaske på kroppen og slukkede en tændt cigaret i hendes ansigt. Inden han spyttede hende i hovedet.

25. maj ved 21.30-tiden slap kvinden angiveligt fra voldshelvedet.

Det fremgår af sagens anklageskrift, at det skulle have været sidste gang, at manden udsatte kvinden for vold, inden han blev anholdt.

Men forinden havde han angiveligt på daglig basis slået og mishandlet hende.

Omkring nytår i 2021 befandt kæresteparret sig på Scandic Hotel i København. På det lejede værelse kastede manden angiveligt kæresten ned mellem to senge og begyndte at tæske hende.

Bagefter blev hun trukket ud på badeværelset, hvor han skulle have tvunget kvindens hoved ned i toilettet.

Listen af forhold beskrevet i anklageskriftet fortsætter.

9. august skulle den 42-årige have skubbet kæresten ned af en trappe i en opgang.

I sommeren 2022 holdt han ifølge politiet en pude over kærestens hoved, så hun ikke kunne få luft. Bagefter skulle han have tvunget hende til at sluge en sovepille, imens han sad oven på hende.

10. december samme år brækkede kvindens håndled angiveligt i et overfald.

21. april 2023 skulle han have slået hende i hovedet og på kroppen under et ophold i Aarhus på Wake Up Hotel.

Udover de mange fysiske overfald er manden også tiltalt for at have udsat kvinden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd.

Alt sammen for at forsøge at styre kvindens liv.

Her beskriver politiet, at han bestemte, hvornår kvinden måtte sove, og hvem hun måtte ses med. Samtidig skulle hun fortælle, hvornår hun mødte på arbejde, for han kunne dukke uanmeldt op.

Ifølge politiet er den 42-årige tidligere dømt for vold.

