En voldtægtssag i Københavns Byret har taget en lidt usædvanlig drejning.

For syv måneder efter en påstået voldtægt mødtes den tiltalte og offeret igen ved en sexfest i det indre København og dyrkede sex.

»Han sagde undskyld for det, som han havde anklaget mig for,« siger den 33-årige tiltalte mand fra vidneskranken i Københavns Byret torsdag formiddag.

Han fortæller, at han har skammet sig over, at han havde sex med manden igen.

»Jeg har ikke fortalt det til andre end min advokat,« fortæller manden om det samleje, der angivelig har fundet sted med den mand, der har anmeldt ham for voldtægt.

Den 33-årige mand er tiltalt for voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, da han ifølge sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, skulle have befundet sig på Hotel Wakeup i København 1. april 2022.

Ifølge politiet blev det mandlige offer voldtaget analt og udsat for oralsex, da han var i en beruset tilstand og ikke kunne modsætte sig den 33-årige.

Men den 33-årige fortæller, at der var tale om samtykkende sex, da de ud på de meget tidlige morgentimer mødtes tilfældigt på hotelværelset.

Han havde aftalt, at han skulle mødes med nogle venner på hotellet efter en bytur på en bøssebar i København.

Og det var slet ikke meningen, at den mand, der nu er offeret i sagen, skulle have været med.

Angivelig forlod vennerne værelset, og den nu tiltalte og offer blev tilbage.

»Vi sad bare og snakkede lidt i vindueskarmen. Jeg røg lidt crystalmeth (metamfetamin, red.), og han ville ryge lidt kokain på en coladåse. Han fortalte, at man blev meget liderlig af det. Så jeg røg også lidt.«

»Jeg tilbyder ham oralsex, hvor han siger ja – og han tager selv bukserne af og ligger sig på sengen. Pludselig kan jeg høre en snorkelyd, og jeg tænker, det var underligt, men så begynder han at stønne og vrikke med numsen, så det tager jeg, som om jeg skal fortsætte,« siger den 33-årige.

Han forklarer videre, at sexakten stoppede pludseligt, da manden på sengen satte sig hurtigt op og spurgte, hvem han var, og hvad de lavede.

»Det blev for mærkeligt. Efter han havde sagt det, faldt han om og sov, så jeg tog mine ting og gik,« forklarer han.

Dagen efter blev han anholdt af Københavns Politi og sigtet for voldtægt.

I syv måneder hørte han ikke fra offeret, indtil de angivelig 23. november tilfældigt mødtes ved en sexfest.

»Jeg var helt oppe at køre, da jeg så ham, men han insisterede på, at vi skulle snakke. Han sagde undskyld. Jeg fortalte ham, at det havde haft store konsekvenser for mig, da jeg mistede mit job i forbindelse med det her,« lyder det fra den 33-årige mand.

Efter frokostpausen skal offeret i sagen afgive forklaring.

B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her eller dér, hvor du normalt lytter til podcast: