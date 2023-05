Hun blev slået med knytnæve i ansigtet, hevet i håret og skubbet ned ad trappen. Ikke kun en gang, men så ofte, at politiet kalder det systematisk. Parrets fire forsvarsløse børn er vokset op med at se far banke mor. Og når det ikke var moren, der stod i den modtagende ende, var det børnene.

Det er kun en brøkdel af den vold og mishandling, en familie ifølge politiet gennem næsten et årti blev udsat for af faren, en nu 59-årig mand. Han nægter sig umiddelbart skyldig.

Anklageskriftet, som B.T. har fået via en aktindsigt, giver et indblik i en familie, hvor ingenting umiddelbart har været, som det bør være.

Det fire sider lange anklageskrift indeholder syv tiltalepunkter og stribevis af påståede voldshandlinger. Voldshandlinger, der angivelig begyndte i efteråret 2011 og varede i 11 år.

Et af de syv forhold, der er særligt iøjnefaldende, er beskrivelsen af mishandling af en af parrets tre sønner.

Gennem 11 år skal faren have banket den forsvarsløse dreng. Ifølge anklageskriftet var drengen lige knap et halvt år gammel, da tæskene begyndte at regne ned over ham.

Drengen har ifølge anklageskriftet skullet udholde både knytnæver og slag med flad hånd på kroppen. At blive nevet på kroppen og få kastet sandaler på sig.

Det står videre beskrevet, hvordan han angivelig skal være blevet slået med pinde, pisket med ledninger og have fået ørerne vredet om. Alt sammen, mens drengens tre søskende i flere af tilfældene skulle have overværet pryglene.

I et tilfælde, da drengen var ti år, skal faren have løftet den lille dreng op fra gulvet kun ved at holde ham i ørerne.

Når man læser anklageskriftet, er der tilsyneladende ingen i familien, der har været afskærmet fra volden.

For parrets sidst ankomne, en dreng født i 2014, startede volden angivelig allerede inden fødslen. I en episode beskrevet i anklageskriftet skulle moren under sin graviditet være blevet slået i ansigtet og sparket på kroppen. Volden skulle have ført til, at hun blødte fra underlivet.

I perioden fra 2013 til 2022 skal børnenes mor løbende være blevet udsat for tæsk i børnenes nærvær.

Under et i anklageskriftet beskrevet angreb begået mod parrets ældste barn forsøgte moren at beskytte sin datter. Det resulterede angiveligt i, at tiltalte tog så hårdt fat i morens arm for at rive hende væk fra barnet, at et ledbånd ved håndrodsknoglen blev revet over.

Det overrevne ledbånd krævede ifølge politiet en rekonstruerende operation.

I anklageskriftet kan man læse, at datteren under en voldsepisode nogle år senere skulle have fået kastet en tung skål i hovedet af faren. Skålen efterlod sig ifølge politiet en så stor flænge i pigens pande, at en læge måtte sy den sammen.

I en anden episode skulle datteren være blevet slået så hårdt i ansigtet, at hendes kæbe angivelig blev slået skæv. Det medførte ifølge anklageskriftet, at pigen skulle have haft svært ved at tale i tiden efter slaget.

Retssagen starter torsdag i næste uge ved Retten i Næstved og kører over tre retsdage.

Det er uvist, hvordan han konkret stiller sig til de alvorlige tiltalepunkter, men da straffesagen efter planen skal foregå som en domsmandssag, tyder det på, at han nægter sig skyldig. Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra farens advokat.

