»Han slog mig så mange gange med gasflasken, at jeg stoppede med at tælle. Han blev ved med at slå mig med knytnæver i baghovedet. Han hev mig fra det ene værelse til det andet i håret.«

»Det ene øjeblik var han glad, det næste sortnede hans øjne. Det var her, at jeg ikke troede, at jeg ville overleve det her,« forklarer en ung kvinde om et mareridtsdøgn i en lejlighed i København fra 24. til 25. maj i år.

Kvinden, der afgiver forklaring i Retten på Frederiksberg, boede det tidspunkt sammen med sin kæreste i lejligheden.

Han sidder nu på anklagebænken. Tiltalt for at have udsat kvinden for både fysisk og psykisk vold på daglig basis i løbet af halvandet år.

Manden har under sin forklaring tilstået, at han slog kvinden enkelte gange, men han nægter at volden stod på i så lang tid og gentagne gange i det omfang, som han er tiltalt for. Ligeledes nægter han sagens andre forhold.

Slap fri

Den unge kvinde er flankeret af to veninder, familiemedlemmer og en bistandsadvokat, da hun kommer ind i retten.

Tilbage i maj, da hun blev frihedsberøvet i lejligheden, slap hun ud efter lidt over 24 timer.

»Han lå på sengen og sugede lattergas af en flaske, han blev ved med at gøre det, han så ikke, at jeg listede mig hen til døren og ud. To gange inden havde han stoppet mig, da jeg forsøgte.«

»Da jeg kom ud i opgangen, så jeg to mænd. Jeg så herrens ud, da jeg havde blødt meget, jeg bad dem om hjælp. De ringede med det samme efter politiet,« fortæller kvinden tydeligt påvirket.

Brækket ryg og kæbe

I dag husker hun ikke præcis, hvor mange gange hun blev slået.

Men til politiet har hun tidligere forklaret, at hun blev slået over 60 gange med en lattergasflaske i hovedet og på kroppen. De utallige skub og knytnæveslag husker hun heller ikke det præcise antal på.

»Jeg stoppede med at tælle, da jeg ikke tænkte, at jeg ville overleve,« lyder det.

Anklager Sara Fasano har dokumenteret flere billeder fra lejligheden, hvor der er blod på lagner, sengetøj, tæpper og blodstænk på en væg.

På hospitalet fik kvinden konstateret flere skader: brækket ryg, flere flænger i ansigtet, brud på kæben, mistede hårtotter og flere brændemærker.

Stoffer og druk

Ved den pågældende episode i lejligheden på Frederikssundsvej har både den 42-årige mand og kvinden forklaret, at de havde taget mange stoffer og drukket spiritus både før volden og under.

Den 42-årige fortalte, at det døgn i lejligheden flyder lidt sammen, da han havde taget kokain, drukket meget vodka, suget lattergas og Xanax (sovepiller, red.).

Den unge kvinde havde også taget stoffer og drukket, men da kæreste begyndte at slå hende, stoppede hun med stofferne. Det var angiveligt først, da han tvang hende til at tage nogle sovepiller, at hun indtog igen.

Generelt for deres forhold, har de begge fortalt, at de ofte tog stoffer og drak meget.

Samtidig har de også forklaret, at de havde det godt sammen i lange perioder, når de ikke tog narkotika.

Men kvinden fortæller, at når de tog stoffer sammen a la kokain, mdma og Xanax udviklede det sig tit til skænderier. Oftest på grund af at den 42-årig blev jaloux.

Elskede ham

Kvinden fortæller, at hun her oftest blev udsat for vold i den forbindelse i form af knytnæve slag og psykisk vold.

»Jeg elskede ham,« fortæller hun, da anklager Stefan Møller Jørgensen, spørger, hvorfor hun ikke forlod den 42-årige.

På den anden side forklarer den tiltalte, at kvinden havde et voldsomt forbrug af stoffer og alkohol. Det påvirkede hende i en udadreagerende måde – og hun skulle have en tendens til at falde meget.

Det er ifølge ham årsagen til mange af den unge kvindes skader. Og ikke fordi han har slået hende.

Han erkender dog, at han har skubbet hende ind i et hegn på havnen i Aarhus efter en frokost. Igen var de begge meget beruset og blev uvenner, hvilket de begge har forklaret.

Kvinden anmeldte kæresten efter episoden i Aarhus, hun husker dog, at han skulle have tævet hende på et hotelværelse.

Her blev hun også undersøgt for sine skader på skadestuen. Men forklarer, at hun løj om skaderne, da hun blev spurgt, hvad der var sket.

Der skulle være faldet dom torsdag i sagen. Men på grund en for optimistisk tidsplan vil sagen få tilføjet endnu en retsdag i november, hvor der falder dom.