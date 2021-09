En mand er tiltalt for hele 57 forhold. Han sidder onsdag formiddag foran dommeren i retten i Aarhus.

Tiltalen imod manden er lang. Anklageskriftet, som B.T. Aarhus har fået aktindsigt i, dækker over 57 punkter og er 16 sider lang.

Mest iøjenefaldende er de to første anklager, der handler om vold mod hans daværende kæreste og trusler om at slå hende og deres ufødte barn ihjel.

Volden og truslerne skal angiveligt have fundet sted den 16. og 17. marts i år. I anklageskriftets to første punkter lyder det, at maden efter sigende skulle have grebet hans gravide kæreste bagfra og kastet hende på gulvet for bagefter at løfte hende og slæbe hende igennem deres lejlighed.

Herefter skulle den gravide kvinde have modtaget 6-7 slag med badeværelsesdøren og være blevet holdt fast og rystet af ham.

Mens den fysiske vold stod på, skulle han have truet med at slå både hende og deres ufødte barn ihjel.

Den tiltalte mand er tidligere dømt for vold ved retten i Randers.

De resterende punkter i anklageskriftet dækker over en lang række brugstyverier, indbrug og færdselsovertrædelser.

Sagen begyndte onsdag klokken 09.00 og er fortsat i gang.

B.T. Aarhus følger sagen.