I august blev drabsdømte Peter Madsen ifølge anklagemyndigheden slået i ansigtet flere gange med knyttet næve.

Nykøbing Falster. Der er godt fyldt op i retssal B i Retten i Nykøbing Falster mandag eftermiddag, hvor en 18-årig mand står tiltalt for at slå drabsdømte Peter Madsen.

Men hovedpersonen - den voldstiltalte - mangler, efter at det simpelthen ikke er lykkedes politiet at få ham til byretten til tiden.

Retsmødet skulle være begyndt klokken 13, men den tiltalte er omkring to timer forsinket til sin egen retssag.

- Jeg forstår, at det er gået helt galt for anklagemyndigheden, siger retsformand Henrik Linde.

To andre vidner, herunder ubådsbygger Peter Madsen, er ankommet til retten. Det samme er sagens advokater samt pressen, og flere er rejst langt for at være til stede ved dagens retsmøde, pointerer retsformanden.

Derfor bliver mødet ikke aflyst. I stedet må man nå, hvad man kan i dag, mandag.

- Jeg vil henstille til, at vi sætter himmel og jord i bevægelse for at få sagen afklaret i dag, siger Henrik Linde.

Tiltaltes forsvarer, Nima Nabipour, forventer, at retsmødet kan begynde omkring klokken 15.30.

Det er dog langtfra sikkert, at sagen kan afsluttes mandag, da Nabipour skal mødes med en anden klient i Storstrøm Fængsel klokken 17.

At tidsplanen er skredet med flere timer får også konsekvenser for Betina Hald Engmark, der er Madsens bistandsadvokat. Hun har ikke mulighed for at overvære hans forklaring i retten som planlagt.

- Vi tager dog forbehold for en eventuel påstand om erstatning, siger hun.

Retssagen omhandler et voldeligt overfald i Storstrøm Fængsel på Falster 8. august. Her sad Madsen og den 18-årige mand begge varetægtsfængslet, da teenageren ifølge anklagemyndigheden omkring klokken 16.50 sprang på ubådsbyggeren.

Den 18-årige, der tidligere er straffet for vold, slog ifølge anklageskriftet Madsen flere gange i ansigtet med en knyttet næve.

Som resultat måtte Madsen en tur forbi hospitalet, så han kunne få behandling for flænger, han fik omkring det ene øje og øjenbryn.

Det er tidligere oplyst, at den 18-årige mand nægter sig skyldig, da han efter eget udsagn handlede i nødværge. Hvorfor de to fanger kom op at slås er uvist.

Madsen er efter knytnæveslagene blevet overflyttet til Herstedvester Fængsel ved Albertslund vest for København, hvilket han havde anmodet om forinden episoden.

Madsen afsoner en livstidsdom for mishandling og drab af den svenske journalist Kim Wall. Hun blev i august sidste år dræbt i Madsens ubåd.

/ritzau/