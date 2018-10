En 23-årig mand, som ved Retten i Glostrup står tiltalt for at sætte ild til en børnehave i januar, skabte onsdag stort postyr i retslokalet.

Manden, der er far til tre, kunne ikke styre sin vrede, da en politimand onsdag over middag indtog pladsen i vidneskranken.

Sammenbidt og med hovedet på skrå stirrede han længe på betjenten, inden han udbrød:

»Din fucking lortepanser! Han lyver!«

Også 'pansersvin' var blandt de ukvemsord, som betjenten måtte lægge ører til, inden den tiltalte faldt til ro.

Manden nægter sig skyldig.

Selv forklarer han i retten, at han den aften havde puttet sine børn, og da kæresten omkring klokken 23 også faldt i søvn, gik han ud for at mødes med sin ven og ryge en aftenjoint.

»Jeg skulle bare rulle mig en godnatter, og så skulle jeg hjem og slå hovedet i blød,« siger han.

Venneparret besluttede sig for at køre en aftentur rundt om Taastrup, mens de røg.

Da faren en times tid senere blev sat af foran hjemmet, blev han opmærksom på beredskabet i området og gik ind i lejligheden igen, lyder forklaringen onsdag i retten.

Anklager Sarah Kublitz mener derimod, at manden kravlede ind til institutionen, og ved hjælp af brandbar væske satte han ild til den. Det gjorde han angiveligt som reaktion på, at han kendte et barn, som skulle være blevet forulempet.

Kublitz vil understøtte den påstand med videoklip fra overvågningskameraer og med oplysninger om, hvor mandens mobiltelefoner var på bestemte tidspunkter.

Den 23-årige er ud over brandstiftelse tiltalt for 18 andre forhold, blandt andet at have kørt bil påvirket af hash, selv om han havde kørselsforbud i fem år.

Desuden er han tiltalt for brud på våbenbekendtgørelsen. Størstedelen af forholdene erkender manden.

Anklageren vil blandt andet kræve manden udvist af landet med indrejseforbud for bestandigt.

På grund af uro og utryghed i retslokalet er der indkaldt politi, så uniformerede betjente er til stede både i og uden for lokalet under sagen.

Sagen fortsætter resten af dagen onsdag og torsdag.

/ritzau/