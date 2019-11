En 41-årig mand er tiltalt for at have gemt en mængde farligt sprængstof på et loft på Sydsjælland.

En mand gemte ifølge anklagemyndigheden en stor mængde farligt sprængstof på et gods i 2017, som siden blev opdaget af en ansat på godset i Langebæk på Sydsjælland.

Onsdag indledes sagen mod den 41-årige mand i Retten i Nykøbing Falster.

Tiltalen lyder på, at manden har været i besiddelse af 35 trotylsprænglegemer, 550 gram plastisk sprængstof, 30 el-kanonslag samt sprængsnor og el-detonatorer. Det beskrives i anklageskriftet som særdeles farligt og egnet til at forvolde betydelig skade.

Sprængstofferne var gemt væk i to plastiksække på loftet i en lade, fremgår det af anklageskriftet.

Ifølge Ekstra Bladet var gemmestedet Petersgaard Gods, der blev bygget i 1700-tallet og har været familieejet siden 1868.

Det var en af godsejerens ansatte, som fandt de to plastiksække under en oprydning, oplyser anklager Mariam Khalil. Lageret blev opdaget i december 2017.

- Her tager politiet selvfølgelig en masse fingeraftryk og kan se, at det er pågældendes fingeraftryk. Man har også viden om, at han har haft sin gang på godset, siger Mariam Khalil.

Et halvt år efter fundet i december 2017 blev manden anholdt, men han blev løsladt igen efter det efterfølgende grundlovsforhør.

Den 41-årige mand boede angiveligt i en årrække på godset, da han som ung havde skolegang på Herlufsholm Kostskole sammen med godsejerens børn, skriver Ekstra Bladet.

En af børnene er nu ejer af godset, og ejeren er angiveligt venner med den tiltalte. Ejeren havde dog intet kendskab til lageret i en bygning på godset.

- Det var ikke særlig rart. Der var tale om en fredet bygning, hvor jeg selv har boet i otte måneder. Jeg har ikke lyst til at tænke på, om jeg har boet nedenunder, mens det har ligget på loftet, siger godsejeren til B.T.

Sagen blev i første omgang planlagt som en nævningesag. Det betyder, at anklagemyndigheden ville kræve mindst fire års fængsel.

Men sagen vil dog alligevel ikke blive ført som en nævningesag, oplyser anklager Mariam Khalil, som forventer en dom, der lyder på et par års fængsel, hvis manden kendes skyldig.

Sagen indledes som nævnt onsdag, og der ventes at falde dom torsdag.

/ritzau/