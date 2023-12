En 47-årig mand har fortalt, at han overnattede hos offeret, inden han begik drabet i november sidste år.

En 47-årig mand er blevet idømt 12 års fængsel for at have dræbt en 70-årig bekendt med en økse i november 2022.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi på det sociale medie X.

Dommen er afsagt i en tilståelsessag ved Retten i Odense.

Manden - Michael Blæsbjerg Lauridsen - blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for drabet 29. november sidste år. Ved grundlovsforhøret fortalte han, at han og offeret kendte hinanden fra misbrugsmiljøet.

Drabet blev begået i den 70-åriges hjem i Odense, hvor den nu drabsdømte havde overnattet forud for forbrydelsen. Selv boede han i Fredericia.

Den nu 47-årige mand kontaktede selv politiet og fortalte om forbrydelsen, hvor han flere gange slog offeret i hovedet med en økse.

Ifølge Fyens Stiftstidende og Ekstra Bladet har manden forklaret, at han forsøgte at tage sit eget liv med en overdosis af heroin og kokain inden drabet. Da det ikke lykkedes, dræbte han den 70-årige bekendte.

Angiveligt fordi han gerne ville i fængsel.

De to kendte ifølge Fyens Stiftstidende hinanden fra et fængsel og var efterfølgende begyndt at tage stoffer sammen.

Selv om den dømte fra begyndelsen erkendte, at han havde begået drabet, er der først faldet dom mere end et år efter drabet.

Det skyldes blandt andet, at der er lavet mentalundersøgelser og indhentet oplysninger fra det retspsykiatriske system.

Sagen har også været forbi Retslægerådet, har Fyns Politi i løbet af efterforskningen oplyst til Ritzau.

I retten er det ifølge Fyens Stiftstidende kommet frem, at Michael Blæsbjerg Lauridsen har en karakterafvigende personlighedsforstyrrelse. Men han var ikke i en psykose, da han begik det voldsomme drab.

Michael Blæsbjerg Lauridsen modtog dommen og blev kørt direkte til afsoning i fængslet, oplyser anklagemyndigheden.

/ritzau/