En 48-årig mand forsøgte at narre politiet, efter at han sent mandag aften var blevet taget for spirituskørsel. Men ordensmagten fattede mistanke og kunne kort efter anholde ham for selv samme forseelse en gang til, skriver TV2 Fyn.

En bilist kontaktede politiet omkring midnat, da vedkommende bemærkede en bilist, der kørte noget usikkert på Fynske Motorvej i retning mod København. Kort fik politiet standset den slingrende bil, og det viste sig ganske rigtigt, at chaufføren - en 48-årig aalborgenser - var spirituspåvirket.

Da aalborgenseren blev løsladt efter at have afgivet en blodprøve på politigården i Odense, bestilte han efter aftale med politiet to taxier; en til at køre ham til København og en anden, som skulle køre hans bil til hovedstaden.

Men politiet fattede straks mistanke, da de opdagede, at den 48-årige mand uden deres samtykke havde bestil endnu en taxi. Og ikke uden grund.

Klokken 01.45 kunne de igen anholde aalborgenseren for spirituskørsel. Denne gang i Nyborg.

Manden havde simpelthen fået den tredje taxi til at køre ham direkte hen til det sted, hvor han blev standset af politiet første gang, så han kunne sætte sig bag rattet igen og køre videre - stadig med for høj promille.

Og denne gang tog politiet ingen chancer. De sikrede sig, at det nu var en taxichauffør og ikke den spirituspåvirkede mand, der kørte hans bil til hovedstaden, mens en anden chauffør kørte samme vej med manden på bagsædet.

Først når resultatet af blodprøverne foreligger ved politiet, præcis hvor høj mandens promille var. Derfor kan politiet heller ikke oplyse, hvor stor en straf den 48-årige aalborgenser får for overtrædelserne.

Dog ligger det fast, at han har fået en ikke ubetydelig taxiregning for de i alt fem ture, der blev bestilt i hans navn natten til tirsdag.