En 32-årig mand blev torsdag overfaldet foran Bruuns Galleri i Aarhus.

Overfaldet skete foran indgangen til shoppingcentret.

Her blev den 32-årige angiveligt passet op af to mænd, som slog ham hovedet, så han faldt til jorden.

Herefter skal mændene have sparket ham i ansigtet flere gange. Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

De to gerningsmænd forlod kort efter overfaldet stedet i retning mod DGI-huset.

Flere personer var dog vidner til overfaldet og kunne give et godt signalement, som blev sendt rundt til alle politiets patruljer.

Kort efter politiet modtog anmeldelsen, så en patrulje tre personer, hvoraf de to passede på signalementet af de to gerningsmænd.

Patruljen standsede derfor de tre på mænd på henholdsvis 21, 22 og 24 år. Alle tre blev sigtet for vold.

Arkivfoto: Overfaldet fandt sted foran Bruuns Galleri. Foto: Brian Rasmussen

Efterfølgende viste det sig, at det kun var de to mænd på 21 år og 24 år, som kunne sigtes for vold. Sigtelsen mod den 22-årige blev derfor frafaldet.

I forbindelse med visitationen af de tre, fandt man en klump hash på den 21-årige mand. Han blev derfor også sigtet for narkobesiddelse.

Alle tre mænd blev løsladt efter endt høring.

En pressemedarbejder fra Østjyllands Politi oplyser til TV2 Østjylland, at man på nuværende tidspunkt ikke kender motivet for overfaldet.