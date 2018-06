En 51-årig mand fra Fynshav ved Sønderborg kom slemt til skade, da han torsdag eftermiddag blev udsat for vold af en 52-årig mand.

De to mænd var kommet op at skændes i forbindelse med, at de drak sammen foran Dagli' Brugsen i Fynshav torsdag ved 17-tiden. Herefter udsatte den 52-årige den et år yngre mand for vold i en sådan grad, at Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse beskriver hans tilstand som 'alvorlig'. Manden er indlagt på Diakonissekrankenhaus i Flensburg, oplyser politiet.

Politiet søger vidner, der har overværet volden mod den 51-årige mand i Fynshav. Hændelsen fandt sted klokken cirka 17.00 ved Dagli'Brugsen i Fynshav. Borgere med oplysninger kan kontakte politiet på 1-1-4 #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 14, 2018

På gerningsstedet sigtede politiet den 52-årige mand, der også er fra Fynshav-området, for overtrædelse af den grove voldsparagraf, der kan give fængsel i indtil seks år. Som om det ikke var nok, slog han også en af betjentene i forbindelse med anholdelsen. Han er derfor også sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 119 om vold mod offentligt ansatte. En forbrydelse, der kan give bødestraf eller fængsel i indtil otte år alt efter grovheden.

Syd- og Sønderjyllands Politi har desuden anholdt en anden mand for overtrædelse af paragraf 119 stk. 3, der handler om at forhindre offentligt ansatte i at udføre deres arbejde. Det kan koste ham en bødestraf eller op til halvandet års fængsel.

Politiet efterlyser nu vidner til slagsmålet foran Dagli' Brugsen i Fynshav - og kan kontaktes via telefon 114.

Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger om hændelsen.