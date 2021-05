Retten i Randers har mandag afsagt dom i en sag mod en 48-årig mand fra Grenaa.

Han var sigtet for at bedrage sårbare og udsatte personer til over 1,7 millioner kroner.

Det oplyser Østjyllands Politi til Lokalavisen.

Den nu dømte mand blev sigtet for grov bedrageri, som er blevet begået gennem en længere periode.

Dette gjorde han ved at opsøge sårbare og udsatte personer og få dem til at udlevere deres NemID og kode dertil.

Den 48-årige mand brugte så oplysningerne til at få penge gennem lån, som han var vidende, at han ikke kunne tilbagebetale, hvis han blev opdaget.

Det bliver i hvert fald svært fo manden at betale pengene tilbage.

I retten fortalte han nemlig, at alle pengene nu er spillet op.

Han blev anholdt og varetægtsfængslet i marts, efter man kunne kæde nogle anmeldelser fra banker og pårørende sammen. Den 48-årige mand er nemlig ikke helt ukendt, idet han tidligere er blevet dømt for lignende kriminalitet. Det fortæller specialanklager Jesper Rodkjær til Lokalavisen.

Efter dommen blev manden sendt direkte til afsoning af sin fængselsstraf.