Københavns Politi er fredag aften rykket talstærkt ud til Nørrebro.

Her er der sket et knivstikkeri på åben gade, bekræfter politiet over for B.T.

Knivstikkeriet er sket ved 22-tiden nær en Lidl-butik på Nørrebrogade 209 - over for Den Røde Plads.

En mand født i 1988 er blevet ramt af to knivstik. Han er siden fragtet til Rigshospitalet i en ambulance.

Foto: Læserfoto Vis mere Foto: Læserfoto

»Han er kommet ovre fra Den Røde Plads, hvor han møder en ukendt gerningsmand, der stikker ham to gange med en kniv. Offerets tilstand er ikke kritisk,« siger vagtchef Henirk Stormer, Københavns Politi.

Politiet har hverken fundet gerningsmanden eller gerningsvåbenet, ligesom motivet for hans udåd også er ukendt.

Ordensmagten er ved 23-tiden stadig til stede i området, fortæller Henrik Stormer.

»Der er nogle spor, vi skal have sikret, ligesom vi også stadig er i gang med at tale med vidner,« siger han.