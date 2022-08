Lyt til artiklen

Midt- og Vestsjællands Politi leder efter en gerningsmand til et knivstikkeri.

For i løbet af onsdagen er en 23-årig mand blevet stukket i armen i Askerød i Greve.

Det bekræfter politikredsen til B.T.

»Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi behandler det som et knivstikkeri, derfor har vi i de seneste timer været til stede i Askerød,« forklarer vagtchefen til B.T.

»Vi ved ikke, hvad der er sket inden, det arbejder vi på. Men vi arbejder ud fra at det er et lokal kriminelt opgør.«

Politiet traf kort tid efter anmeldelsen en ung mand, som de mente kunne have noget at gøre med knivstikkeriet.

Den unge mand var umiddelbart ikke indblandet og blev løsladt kort tid efter

Politiet oplyser, at der er ro i området og de kommer til at blive på stedet noget tid endnu for at sikre at det fortsætter sådan.

B.T. følger sagen.