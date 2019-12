Københavns Politi er onsdag aften til stede på Blågårds Plads på Nørrebro i København, hvor en mand er blevet stukket ned.

Ved 17-tiden modtog politiet en anmeldelse om, at en mand var blevet stukket ned på pladsen, der er kendt og berygtet for at være tilholdssted for bandemedlemmer.

Politiet kunne ved ankomsten konstatere, at anmeldelsen var korrekt.

»En mand er blevet stukket i låret,« siger vagtchefen hos Københavns Politi, Leif Hansen, til B.T.

Vi arbejder fortsat på/omkring Blågårds Plads, hvorfra gerningsmander er løbet i retning mod Korsgade. Forurettede er uden for livsfare og under behandling på hospital#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) December 25, 2019

Han kan endvidere oplyse, at en sygeplejerske hurtigt har hjulpet offeret.

»Der var åbenbart en sygeplejerske til stede, som har lagt en årepresse på manden. Jeg ved ikke, om hun var med i ambulancen, eller tilfældigt opholdt sig i nærheden, siger vagtchefen.

Politiet ved endnu ikke så meget om gerningsmanden.

»En mand er blevet set løbe fra stedet i retning mod Korsgade. Men der er endnu ikke noget signalement af ham,« siger Leif Hansen.