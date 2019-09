En mand er blevet stukket i benet med en kniv på Amagerbrogade.

Københavns Politi har oplyst, at de ikke har anholdt nogen i forbindelse med episoden, og at de lige nu foretager undersøgelser på stedet.

Offeret er blevet kørt på Rigshospitalet, men politiet betegner ikke hans tilstand som kritisk.

Politiet har været talstærkt til stede på Amagerbrogade i dag.

Det bekræfter vagthavende ved Københavns Politi, Jesper Frandsen, over for B.T.

Offeret for knivstikkeriet var en 20-årig mand.

B.T.s udsendte på stedet oplyser, at politiet er talstærkt til stede, og at de har spærret af et større område af, som man dirigerer trafikken uden om.

»Der var ro på derude, og efterforskningsfasen var i gang,« slutter B.T.s udsendte.

