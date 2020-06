Natten til søndag blev en mand stukket i både brystet og ryggen på et skib ud fra Frederikshavn, skriver Nordjyske.dk.

Knivstikkeret fandt sted omkring klokken to om natten på et udenlandsk skib efter et skænderi, og offeret blev efterfølgende bragt til land i en gummibåd.

Manden var både blevet stukket i brystet og i ryggen, men skulle være udenfor livsfare.

»Vi fik beordret skibet til kaj og kom ombord, hvor vi kunne anholde den formodede gerningsmand. Han blev overbragt til os, at skibets kaptajn,« udtaler vagtchef ved Nordjyllands Politi Jess Falberg til Nordjyske.dk.

