En mand er blevet stukket ned med kniv flere gange søndag aften i Brønshøj.

Det bekræfter Københavns Politi.

»Vi fik en anmeldelse klokken 22.02 om et knivstikkeri på Storegårdsvej. Vi har afspærret gerningsstedet og arbejder på at skabe et overblik over situationen,« oplyser vagtchef hos Københavns Politi Martin Kajberg til B.T.

Manden, der er blevet stukket ned, er i stabil tilstand og er blevet kørt til behandling på hospitalet.

Knivstikkeriet er ikke det første i København søndag.

Søndag eftermiddag blev en 26-årig mand nemlig stukket ned ved højlys dag tæt på Nørrebro Station.

»Der er ingen indikation på, at de to knivstikkerier er relaterede til hinanden,« oplyser Kajberg.

Københavns Politi kan endnu ikke oplyse om, hvor personen er blevet stukket og ej heller alderen på ofret.

Vagtchefen oplyser, at politiet har foretaget en anholdelse af en mistænkt.

B.T. følger sagen.

