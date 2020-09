Københavns Politi har lørdag eftermiddag anholdt en person, der er mistænkt for at have stukket en anden mand med en saks.

Offeret blev stukket i ryggen i Botanisk Have lørdag eftermiddag.

Det skriver TV 2 Lorry.

»Klokken 16.48 får vi en anmeldelse om en mand, der går rundt med en saks i Botanisk Have. Ikke lang tid efter får vi anmeldelse om en mand, som skulle være blevet stukket i ryggen,« siger vagtchefen hos Københanvs Politi til TV 2 Lorry.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Offeret er sendt på hospitalet, og han har umiddelbart ikke fået nogen livstruende skader, uddyber vagtchefen til mediet.

Otte minutter efter anmeldelsen anholder politiet gerningsmanden og beslaglægger en saks.

Manden blev derefter ført væk i en DNA-dragt.

Der var flere vidner på stedet, som politiet nu er i gang med at afhøre.

Vagtchefen fortæller yderligere, at de ikke ved, hvad der ligger til grund for stikkeriet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi, men uden held.

