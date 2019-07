En mand er tirsdag aften blev stukket ned med en kniv på Amager.

Det fortæller Kristian Rodin, vagtchef ved Københavns Politi, til TV2.

»Manden er udmiddelbart uden for livsfare, men er kørt på hospitalet,« siger vagtchefen.

Hændelsen skete omkring Sverrigsgade 1 på Amager.

Offeret er en cirka 30-årig mand. Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

Kristian Rodin uddyber over for B.T., at de har en god formodning om, hvem gerningsmanden er, og hvor de skal lede efter personen henne.

Vagtchefen vil dog på nuværende tidspunkt ikke udtale sig om kønnet på gerningsmanden.

Det samme gør sig gældende for motivet.

Han fortæller, at offerets tilstand er stabil.

Politiet fik anmeldelsen 20.36.

Opdateres...