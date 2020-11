En person er søndag aften blevet stukket ned i Holstebro.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Over for B.T. uddyber vagtchefen, at en mand er blevet stukket med en ukendt genstand, og at han meldes uden for livsfare.

Hændelsen er sket i Asagården i Holstebro.

Det er ikke lykkedes at pågribe en gerningsmand på nuværende tidspunkt, men politiet leder søndag aften efter vedkommende.

Vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at man har talt med den tilskadekomne, men hvad han eventuelt har sagt om en gerningsmand, kan politiet ikke udtale sig om.

Politiet er ikke længere til stede i forbindelse med efterforskningsarbejde.

Men politiet vil være ekstra synlige i området omkring natten.

Midt- og Vestjyllands Politi kommer formentlig ikke til at melde yderligere ud før mandag.