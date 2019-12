En 26-årig mand er blevet stukket ned i, hvad der umiddelbart ligner et umotiveret overfald.

Klokken 19:25 fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om en mand, der var blevet overfaldet på Blekinge Allé i Aalborg.

»Manden er blevet stukket i låret, og ud fra skaderne formoder vi, at der er tale om et knivstik,« siger vagtchef Jesper Sørensen.

Manden er uden for livsfare og bliver nu afhørt og udsat for tekniske undersøgelser.

Samtidig arbejder politiet med blandt andet hunde og teknikere på gerningsstedet, som ligger i et beboelseskvarter cirka to kilometer uden for centrum af Aalborg.

Det 26-årige offer har ikke selv set den genstand, han er blevet stukket med.

Og der er også forskellige oplysninger om antallet af overfaldsmænd.

»Der er divergerende opfattelser af, hvor mange personer der er indblandet. Det på alt lige fra fire til ti personer,« siger Jesper Sørensen.

Offeret havde opholdt sig på en adresse i kvarteret og var netop kommet ud, da han blev overfaldet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at han kender sine overfaldsmænd.

»Vi efterforsker det som et umotiveret overfald, og så må vi se, hvad der viser sig senere,« siger Jesper Sørensen.

Personer, der har set eller hørt noget eller har viden om sagen, må meget gerne henvende sig til politiet på 114.