Torsdag aften er en mand blevet stukket med kniv i Roskilde.

Hans tilstand er for nuværende ukendt.

Det fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Offeret er overført til Rigshospitalets traumeafsnit. Det er ikke til at sige, om hans tilstand er kritisk endnu, men han har modtaget flere knivstik, og et at stikkene sidder i brystet,« siger vagtchefen og tilføjer, at anmeldelsen indløb 22.47.

Overfaldet er sket på Astervej, hvor gerningsmændene efterfølgende er kørt fra stedet på knallert.

Ifølge vidner på stedet opstod der tumult, da offeret påtalte, at gerningsmændene kom kørende på deres knallert i høj fart.

Gerningsmændene beskrives som værende i tyverne og udlændinge.

